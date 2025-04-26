Alzheimer Hastası Kadın Terastan Düşerek Hayatını Kaybetti

Terastan düşen Alzheimer hastası hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 90 yaşındaki alzheimer hastası kadın, 4 katlı binanın teras katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay ilçe merkezi İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre dairenin teras katında bulunan alzheimer hastası Güllü Temiz bilinmeyen bir nedenle binanın yağmurluk bölümüne düştü. Olayı gören vatandaşlarlasın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Temiz'in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.