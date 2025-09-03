Alzheimer Hastası Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gece saatlerinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan alzheimer hastası kadın ekipler tarafından her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Şen dün gece saat 02.30 sıralarında evinden çıktı. Bir daha evine geri dönmeyen yakınları yaşlı kadından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın için İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK ekipleri, mahalle çevresinde arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları aralıksız sürerken, ekipler Şen'i görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. - AYDIN