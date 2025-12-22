Bolu'da Alzheimer hastası kayıp kadın bankada bulundu

Bolu'da sabah saatlerinde "Pazara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve gün boyu kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 64 yaşındaki kadın bankada bulundu.

Bolu'da sabah saatlerinde evinden 'pazara gidiyorum' diyerek çıkan 64 yaşındaki alzheimer hastası Şahinde Saraç'tan öğle saatlerinde ailesi haber alamadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren aile, pazarın kurulduğu bölgede Saraç'ı aramaya başladı. Polis ekiplerinin de geniş çaplı arama başlattığı bölgede herhangi bir sonuç alınmadı. İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir bankaya giren kadın burada bankada bulunan güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu. Kadının kaybolduğunu anlayan güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından bankadan alınan Saraç, ailesine teslim edilmek üzere karakola götürüldü. - BOLU