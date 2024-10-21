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Alzheimer Hastası İsmail Karaçoban, İzmir'de Bulundu

Alzheimer Hastası İsmail Karaçoban, İzmir'de Bulundu
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Eskişehir'de evinden ayrılan Alzheimer hastası 56 yaşındaki İsmail Karaçoban, polis ekipleri tarafından İzmir'de bulundu ve sağlık durumu iyi. Ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de gezmek için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Alzheimer hastası şahıs, İzmir'de bulunarak ailesine teslim edildi.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası İsmail Karaçoban (56), 15 Ekim günü gezmek için evinden ayrıldı. Evine geri dönmeyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Karaçoban'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda sevindiren haber geldi. İsmail Karaçoban, gece saatlerince polis ekiplerince İzmir'de bulundu. Hastane kontrolünden geçirilen İsmail Karaçoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İzmir'den Eskişehir'e getirilen Karaçoban, ailesine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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