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Alzheimer hastası yaşlı adam karısını kafasına odunla vurarak öldürdü

Alzheimer hastası yaşlı adam karısını kafasına odunla vurarak öldürdü
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Giresun'un Bulancak ilçesinde Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 84 yaşındaki A.D., eşi Emine D. ile tartıştıktan sonra kafasına odunla vurdu. Olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken, A.D. gözaltına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 84 yaşındaki şahsın kafasına odunla vurduğu karısı hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kovanlık ilçesinde iddiaya göre Alzheimer hastası olan A.D (84) ile karısı Emine D. (80) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YAŞLI ADAM GÖZALTINDA

Tartışma sırasında yaşlı adam, eline geçirdiği odunla karısının kafasına vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Emine D.'nin cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, A.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

Hapşırana çok yaşa değil hayırlı yaşa demek lazım.

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