Alzheimer hastası yaşlı adam karısını kafasına odunla vurarak öldürdü

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 84 yaşındaki şahsın kafasına odunla vurduğu karısı hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kovanlık ilçesinde iddiaya göre Alzheimer hastası olan A.D (84) ile karısı Emine D. (80) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YAŞLI ADAM GÖZALTINDA

Tartışma sırasında yaşlı adam, eline geçirdiği odunla karısının kafasına vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Emine D.'nin cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, A.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.