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Alzaymır hastası yaşlı adam, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Alzaymır hastası yaşlı adam, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde alzaymır hastası yaşlı adam, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Çorum'un İskilip ilçesinde alzaymır hastası yaşlı adam, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Çomu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavaşlar Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Kazım A. (80) evinin önünde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Kazım A.'nın silahla vurulduğu tespit edildi. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

İskilip İlçe Jandarma Komutanlığının olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yavaşlar Hisarcık İskilip Çorum 3. Sayfa Haberler

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