Alzaymır hastası yaşlı adam, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu 3. Sayfa Haberleri Çorum'un İskilip ilçesinde alzaymır hastası yaşlı adam, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Çorum'un İskilip ilçesinde alzaymır hastası yaşlı adam, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, ilçeye bağlı Çomu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavaşlar Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Kazım A. (80) evinin önünde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Kazım A.'nın silahla vurulduğu tespit edildi. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İskilip İlçe Jandarma Komutanlığının olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yavaşlar Hisarcık İskilip Çorum 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alzaymır hastası yaşlı adam, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.