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Yalova'da kayıp alzaymır hastası kadın termal dron ile bulundu

Yalova'da kayıp alzaymır hastası kadın termal dron ile bulundu
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 80 yaşındaki kadın, AFAD ekiplerinin termal dron destekli arama çalışmasıyla yaklaşık 6 saat sonra sağ olarak bulundu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası kadın, AFAD ekiplerinin termal dron destekli arama çalışması sonucu yaklaşık 6 saat sonra sağ olarak bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Çınarcık'ta ikamet eden alzaymır hastası 80 yaşındaki bir vatandaşın sabah saatlerinden itibaren evine dönmediği ve kayıp olduğu bildirildi. İhbarın ardından AFAD arama ve kurtarma ekipleri termal dron desteğiyle bölgeye sevk edildi. Kayıp şahsın bulunmasına yönelik çalışmalara ayrıca 5 sivil toplum kuruluşuna bağlı arama ve kurtarma ekipleri de destek verdi.

Yaklaşık 6 saat süren arama faaliyetleri sonucunda termal dron ile çalılık alanda şüpheli bir ısı kaynağı tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları kontrolde kayıp yaşlı kadına sağ olarak ulaştı.

AFAD, emniyet, jandarma ve sivil toplum kuruluşu ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tamamlanan operasyonun ardından vatandaş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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