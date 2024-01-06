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Altıntaş'ta yapılan aramalarda silah ve silah malzemesi ele geçirildi

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı aramalarda, silah ve silah malzemesi bulunduran 7 adreste ele geçirildi. Aramalarda bir tabanca, bir kurusıkı tabanca, şarjörler, fişekler ve diğer silah malzemeleri bulundu. Ruhsatsız olan bir av tüfeği de muhafaza altına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ekiplerince 7 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, silah ve silah malzemesi ele geçirildi.

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde ilçede ruhsatsız silah bulundurabileceği değerlendirilen toplam 7 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 47 adet fişek, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet jop ve 10 adet boş kovan ele geçirilirken, 1 adet av tüfeğinin ruhsatı ibraz edilemediğinden gerekli kontroller için muhafaza altına alınarak konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altıntaş Kütahya Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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