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Altıntaş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Altıntaş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yoldan çıkarak takla attı. Olayda 53 yaşındaki sürücü Babittin Gündoğdu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Babittin Gündoğdu (53) idaresindeki 34 TP 2982 plakalı otomobil Altıntaş ilçesi Pusan rampası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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