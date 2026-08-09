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Hatay'da Konteyner Yangını Büyümeden Söndürüldü

Hatay'da Konteyner Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde bir konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale gelirken, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde konteynerde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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