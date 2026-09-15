Altınözü’nde konteyner yangını kısa sürede söndürüldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Altınözü ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle konteynerde yangın çıktı.

Yangını fark eden ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için gerekli emniyet tedbirleri de sağlandı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangınla ilgili çalışmalar tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı