Altınözü'nde çıkan çadır yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Altınözü'nün Mayadalı Mahallesi'nde çıkan çadır yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın çevredeki meskenlere sirayet etmeden kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Altınözü ilçesinde çıkan çadır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Mayadalı Mahallesi'nde meydana gelen çadır yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, çevredeki meskenlere sirayet etmeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı