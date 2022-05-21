Altınova'da ev yangını - Haberler

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Altınova'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altınova'da ev yangını Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayeçik Köyünde tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Altınova'da ev yangını

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayeçik Köyünde tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Sermayeçik Köyünde tek katlı müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Mercan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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