Spor salonu yasaklı madde soruşturmasında yeni isim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen Mehmet Sedat Erge, "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve ihbarlarda, Ankara'da faaliyet gösteren "Red GYM" isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer aldı.

Dosyadaki iddialara göre Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı değerlendirildi.

Sevkiyatlarda koruma tahsisli araç iddiası

Dosyaya intikal eden ihbarlarda ayrıca, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaların doğruluğu ile sevkiyatların kapsamının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

MASAK raporunda para hareketleri

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara göre belirgin şekilde arttığı tespit edildi.

Rapora göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışı 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon TL olurken, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

MASAK incelemesinde, Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferlerinin Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin 960 TL, Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL ve Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin 100 TL olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, dosyaya yansıyan ihbar ve iddiaların doğruluğu, şüpheliler arasındaki para ve mal hareketlerinin kaynağı, kayıt dışı olduğu değerlendirilen satış ve sevkiyatların kapsamı ile elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığının tespitine yönelik adli ve mali incelemeler sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı