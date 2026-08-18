Haberler

Spor salonu yasaklı madde soruşturmasında yeni isim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen soruşturmada, Red GYM üzerinden kayıt dışı protein tozu ve yasaklı madde satışı yapıldığı iddiaları kapsamında milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk ile birlikte hareket eden Mehmet Sedat Erge ifadeye çağrıldı. MASAK raporuna göre Alptürk'ün hesap hareketleri 2025'te 25 milyon TL'ye ulaştı; koruma tahsisli araçların sevkiyatta kullanıldığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen Mehmet Sedat Erge, "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve ihbarlarda, Ankara'da faaliyet gösteren "Red GYM" isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer aldı.

Dosyadaki iddialara göre Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı değerlendirildi.

Sevkiyatlarda koruma tahsisli araç iddiası

Dosyaya intikal eden ihbarlarda ayrıca, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaların doğruluğu ile sevkiyatların kapsamının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

MASAK raporunda para hareketleri

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara göre belirgin şekilde arttığı tespit edildi.

Rapora göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışı 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon TL olurken, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

MASAK incelemesinde, Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferlerinin Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin 960 TL, Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL ve Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin 100 TL olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, dosyaya yansıyan ihbar ve iddiaların doğruluğu, şüpheliler arasındaki para ve mal hareketlerinin kaynağı, kayıt dışı olduğu değerlendirilen satış ve sevkiyatların kapsamı ile elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığının tespitine yönelik adli ve mali incelemeler sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturma derinleşiyor! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Soruşturma büyüyor! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Mourinho'nun Real Madrid'inde...

Bütün ülke Arda'yı konuşuyor! Mourinho'nun Real Madrid'inde...
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu

Gürültü kavgası kanlı bitti! Önce komşuyu sonra damadı vurdu
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber