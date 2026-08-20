Kuytul yapılanmasında hedef gösterme görüntüleri dosyada

Alparslan Kuytul yapılanmasına yönelik soruşturmada, ayrıldığı yapılanma hakkında açıklamalarda bulunan Ömer Güler'in hedef gösterildiğine ilişkin görüntüler dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen açık kaynak incelemelerinde, Alparslan Kuytul'un yapılanmadan ayrıldıktan sonra kendisi ve yapılanma hakkında açıklamalarda bulunan eski mensup Ömer Güler'i topluluk önünde aşağılayıcı ifadelerle hedef gösterdiğine ilişkin görüntüler tespit edildi. İncelenen görüntülerde Kuytul'un Ömer Güler için "Etekli Ömer" ifadesini kullandığı, söz konusu ifadenin toplantıda bulunan yapılanma mensuplarınca da toplu şekilde tekrarlandığı görüldü. Daha sonra bir grup yapılanma mensubunun Güler'in ikametinin önüne giderek benzer ifadelerle kendisine seslendiği ve hakaret ile tehdit içerdiği değerlendirilen eylemlerde bulunduğuna ilişkin görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

Yapılanmadan ayrılan veya yapılanmayı eleştiren kişilerin lider tarafından hedef gösterildiği ve bu kişiler üzerinde toplu baskı oluşturulduğu iddiaları inceleniyor. Bu yöntemin yalnızca hedef alınan kişiler üzerinde baskı oluşturmakla kalmayıp, yapılanmadan ayrılmayı veya eleştirel açıklamalarda bulunmayı düşünen diğer mensupları da sindirmeye yönelik örgütsel bir yöntem olup olmadığı da soruşturma kapsamında ele alınıyor. Konuya ilişkin görüntüler ve diğer deliller, soruşturma çerçevesinde değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı