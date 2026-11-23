Almanya'nın Kehl kentinde doğal gaz sızıntısında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'nın Kehl kentinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz sızıntısında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Polis, 9 ile 13 yaşlarındaki çocukların okula gitmemesi üzerine okul yönetiminin talebiyle acil ekiplerin daireye gittiğini açıkladı.
Almanya'nın Kehl şehrinde bir apartman dairesindeki doğal gaz sızıntısında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Kehl şehrinde apartman dairesindeki doğal gaz sızıntısının ardından yapılan incelemede bilanço netleşti. Offenburg Emniyet Müdürlüğü kurtarma helikopteri ile çocuk acil tıp uzmanlarının da yer aldığı operasyonda apartmandaki bir dairede 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Polis, çocukların 9 ile 13 yaşlarında olduklarını ve okula gitmedikleri için okul yönetiminin talebi üzerine acil yardım ekiplerinin daireye gittiğini açıkladı.