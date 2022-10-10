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Rusya, Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ni füzelerle vurdu

3. Sayfa Haberleri

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar sırasında füzelerin Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün olduğu binaya isabet ettiğini duyurdu. Kiev'de bulunan Böll Vakfı eski başkanı Sergej Sumlenny yaşanan saldırıya tepki göstererek "Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tepkisi var mı? Belki bazı Leopar tankları gönderip yerinde durumu kontrol etmek isterler" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan saldırılarının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı başkentte bulunan Alman Büyükelçiliğinin vurulduğunu duyurdu.

Rusya, Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ni füzelerle vurdu

BİNADA HİÇBİR ÇALIŞAN BULUNMUYORDU

Açıklamada, Büyükelçiliğin vize bölümünün bulunduğu binanın zarar gördüğü bildirilirken, aylardır bu binada hizmet verilmediği ve binada hiçbir çalışanın olmadığı belirtildi.

Rusya, Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ni füzelerle vurdu

"OLAF SCHOLZ'UN HERHANGİ BİR TEPKİSİ VAR MI?"

Kiev'de bulunan Böll Vakfı eski başkanı Sergej Sumlenny, sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "Almanya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin vize ofisinin bulunduğu bina bugün Ruslar tarafından vuruldu. Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tepkisi var mı? Belki bazı Leopar tankları gönderip yerinde durumu kontrol etmek isterler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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