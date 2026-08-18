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Almanya'da Ukraynalıya sabotaj cezası

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Almanya’da Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi, Ukrayna kargo şirketi aracılığıyla Almanya’dan Ukrayna’ya GPS izleme cihazları ve yedek otomobil parçaları içeren iki paketin gönderilmesi olayında yargılanan Ukraynalıya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Almanya'da Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi, Ukrayna kargo şirketi aracılığıyla Almanya'dan Ukrayna'ya GPS izleme cihazları ve yedek otomobil parçaları içeren iki paketin gönderilmesi olayında yargılanan Ukraynalıya 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Rusya tarafından başlatılan operasyon kapsamında 3 Ukraynalının, bir Ukrayna kargo şirketi aracılığıyla Almanya'dan Ukrayna'ya GPS izleme cihazları ve yedek otomobil parçaları içeren iki paketin gönderilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanmıştı. Almanya'nın Stuttgart kentinde hakim karşısına çıkan Ukraynalılar hakkındaki ceza belli oldu. Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, savcıların "Rus istihbaratıyla bağlantılı bir komplo" olarak nitelendirdiği, Avrupa'da hasara yol açmak ve halkın güvenine zarar vermek amacıyla paketleri patlatmayı planladığı gerekçesiyle bir Ukraynalıyı suçlu buldu. Mahkeme, 30 yaşındaki Ukraynalıyı sabotaj amacıyla ajanlık yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise plana bilerek dahil olduklarına dair delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Adı açıklanmayan sanığın bir Rus devlet kurumuna yönelik potansiyel sabotaj hedeflerinin keşfine kasten katıldığını belirten mahkeme, Mariupol'dan bir tanıdığının talebi üzerine, Almanya'dan Ukrayna'ya nakliye sırasında konum verilerini ileten GPS izleme cihazlarının sevkiyatını organize ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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