Almanya'da yarın 7 havaalanında yarın greve gidilecek

Almanya'nın Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) yarın Frankfurt, Münih, Stuttgart, Hamburg, Bremen ve Hannover havaalanlarında greve gidecek. Grev nedeniyle 2 bin 340 uçak seferi iptal edildi.

Almanya'da yarın Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Frankfurt, Münih, Stuttgart, Hamburg, Bremen ve Hannover havaalanlarında greve gidecek. Grev nedeniyle 2 bin 340 uçak seferi iptal edilirken, 295 bin yolcunun grevden etkilenmesi bekleniyor.

Ver.di sendikası tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçuşlar grevden etkilenmeyeceğini duyurularak, 1 günlük greve havalimanlarındaki kamu çalışanları, yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlileri katılacağı aktarıldı.

Ver.di, ülkede yaşanan yüksek enflasyonun karşısında havalimanı çalışanlarının da olumsuz etkilendiklerini mağduriyetlerinin giderilmesi için işverende yüzde 10,5 veya en az 500 euro zam talep ediyor. Ver.di, işverenle yapılan müzakerelerden şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilmediği için grevle işverenler üzerinde ortaklaşa bir baskı uygulayarak taleplerini kabul ettirmeyi hedeflediklerini açıkladı. - FRANKFURT