Almanya'da otobüsle tramvay çarpıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da otobüsle tramvay çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Almanya'da otobüsle tramvay çarpıştı

Almanya'nın Oberhausen kentinde tramvayla otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya'nın Oberhausen kentinde tramvayla otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Oberhausen kentinde seyir halindeki tramvay ile otobüs çarpıştı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre kaza sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye helikopter istendiği belirtilirken, kurtarma çalışmaları nedeniyle sürücülerin kaza mahallinden uzak durması yönünde uyarı yapıldı. Alman medyası ise kazada 40 kişinin yaralandığını belirtti. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ren Vestfalya Oberhausen Almanya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title