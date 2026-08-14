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Almanya'da Orman Yangını: 1800 Kişi Tahliye Edildi

Almanya'da Orman Yangını: 1800 Kişi Tahliye Edildi
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Almanya'nın batısında, Belçika sınırındaki Strass köyü yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle 1800 kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Yangın 25 hektarlık alanı etkilerken, B399 kara yolu trafiğe kapatıldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Almanya'nın batısında çıkan orman yangını nedeniyle bin 800 kişiden evlerini tahliye etmesi istendi.

Sıcak hava etkisi altındaki Avrupa'da orman yangınları devam ediyor. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı, Belçika sınırındaki Strass köyü yakınlarında yerel saatle 04.00'te orman yangını başladı. Yerel yetkililer, orman yangını nedeniyle bin 800 kişiden evlerini tahliye etmelerini isterken, yanlarına yalnızca temel ihtiyaçlarını, kimlik belgelerini ve gerekli ilaçlarını almaları çağrısında bulundu.

Yangın şu ana kadar 25 hektarlık alanı etkilerken bölgeden geçen B399 kara yolu önlem olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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