Almanya'da Orman Yangını 600 Hektar Alanı Kül Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saksonya eyaletindeki Gohrischheide Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, 600 hektarlık alanı etkisi altına alarak Brandenburg eyaletine ulaştı. Yangın nedeniyle 100'den fazla kişi tahliye edilirken, 2 itfaiyeci yaralandı.

Almanya'nın Saksonya eyaletinde çıkan orman yangını, 600 hektarlık alanı küle çevirdi. Alevler Brandenburg eyaletine ulaştı.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Gohrischheide Milli Parkı'nda çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. İtfaiye teşkilatı, Gohrischheide bölgesinde 600 hektarlık alanın kül olduğu yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini, 2 itfaiyecinin yaralandığını bildirdi. Brandenburg eyaletine kadar ulaşan alevlere her iki eyaletten 480 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum

49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş

Yok böyle ifşa! Ülkeden çıkarken korkudan adını değiştirmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.