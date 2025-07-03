Almanya'da Orman Yangını 600 Hektar Alanı Kül Etti

Almanya'nın Saksonya eyaletinde çıkan orman yangını, 600 hektarlık alanı küle çevirdi. Alevler Brandenburg eyaletine ulaştı.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Gohrischheide Milli Parkı'nda çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. İtfaiye teşkilatı, Gohrischheide bölgesinde 600 hektarlık alanın kül olduğu yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini, 2 itfaiyecinin yaralandığını bildirdi. Brandenburg eyaletine kadar ulaşan alevlere her iki eyaletten 480 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi. - BERLİN