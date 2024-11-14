Üye Girişi
Haberler

Almanya'da Kayıp İmam İçin Yardım Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Duisburg şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Eyüp Sultan Camii'nde görev yapan imam Fatih Eryılmaz, 6 Kasım tarihinden bu yana kayıp. Cami dernek başkanı, Eryılmaz'ın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Almanya'da görev yapan imam Fatih Eryılmaz'dan 6 Kasım tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'nde yaklaşık 2 aydır görev yapan imam Fatih Eryılmaz'ın kayıp olduğu belirtildi. Türkiye'den görevlendirilen Eryılmaz'ın 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görüldüğü ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin park alanında görüldüğü öğrenildi.

Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı İbrahim Demirhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hocamız Fatih Eryılmaz'ı aramamıza rağmen ulaşamıyoruz. Vatandaşlardan yardım bekliyoruz" ifadesini kullandı. Duisburg polisi de yaptığı aramalardan sonuç alamadı.

Cami cemaatinden Nurettin Arslan, Fatih Eryılmaz'ın yalnızca kaybolduğunu duyduğunu ifade ederek, "Camiyi sabah namazında açmış ama namaza gelmemiş. Şimdi namazı cemaatten başka bir arkadaş kıldırıyor" dedi.

Sefer Doğan ise, "Şu anda şüphe içindeyiz ama inşallah geri döner. Fakat gideli 8-10 gün oldu, bir malumat vermesi gerekiyordu. Hocayı tanıyoruz, Kütahyalıdır kendisi, bir ay oldu geleli. Dönmesini bekliyoruz ama maalesef bir belirti yok şu ana kadar. Çocukları perişan durumda. Bile bile terk edeceğini düşünmem" diye konuştu. - DUİSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Katar Emiri'nin selam verdiği an törene damga vurdu

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Icardi'nin davası ne zaman? Icardi gözaltına mı alındı? Icardi Arjantin'de neden gözaltına alındı? Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.