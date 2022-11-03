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Almanya'da kan donduran cinayet: Eski eşini 41 bıçak darbesiyle öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Almanya'da kan donduran cinayet: Eski eşini 41 bıçak darbesiyle öldürdü

Almanya'nın Stadtallendorf kentinde 28 yaşındaki kadın, eski kocası tarafından 41 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Almanya'nın Stadtallendorf kentinde 28 yaşındaki kadın, eski kocası tarafından 41 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Stadtallendorf kenti korkunç bir cinayete sahne oldu. Stadtallendorf polisinden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz pazar günü bir barda bulunan 28 yaşındaki kadın, yanına gelen eski eşinin konuşma isteğini reddetti. Bunun üzerine kadını evine kadar takip eden eski eş, 19 santimetrelik bıçakla kadını 41 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Saldırgan eski eş ise polise teslim oldu.

Almanya kadın cinayetlerinde Avrupa birincisi

Almanya, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan araştırmaya göre kadın cinayetlerinde Avrupa birincisi. Almanya'da Federal Emniyet Dairesi'nin (BKA) verilerine göre ülkede neredeyse her gün bir kadın cinayeti işlenirken, her 45 dakikada ise bir kadın partneri tarafından şiddete uğruyor. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Almanya 3. Sayfa Haberler

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