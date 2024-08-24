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Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

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Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen festivalde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın hala kayıp olduğu belirtilirken, terörizm ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Almanya'nın Solingen kentindeki festivalde 3 kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırının ardından açılan soruşturma çerçevesinde 15 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'nın Solingen şehrinin kuruluşunun 650. yıl dönümü için düzenlenen kutlamalarda dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Düsseldorf Savcılığından Markus Caspers saldırıya ilişkin bugün polis Thorsten Fleiss ile basın toplantısı düzenledi. Fleiss, 15 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve hala kayıp olan saldırganla bir bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Fleiss, "Saldırgan insanların boğazını hedef almış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Savcı Caspers ise, saldırıdan etkilenenlerin birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi göründüğünü ve "terörizm" ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan açıklamada, "Olası diğer failler ve suçun nedenleri için soruşturma ve insan avı tüm hızıyla devam ediyor" denildi.

Saldırgan olay yerinden kaçmıştı

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı. - SOLINGEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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