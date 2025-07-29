Almanya'da Askeri Helikopter Düştü: 2 Asker Hayatını Kaybetti

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Almanya'nın Saksonya eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker ise kayboldu. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başladı.

Almanya'nın Saksonya eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker ise kayboldu.

Almanya'nın Saksonya eyaletinde yer alan Grimma kenti yakınlarında askeri helikopter düştü. Kazanın olduğu bölgeyi ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, kazada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kaybolduğunu açıkladı.

Öğle saatlerinde yaşanan kazada Mulde nehrinde kürek sporu yapanların ihbarı üzerine Alman ordusuna ait bir helikopterin düştüğü açıklanmıştı. Olayın hemen ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edilmişti. Akşam saatlerine kadar süren çalışmaların ardından 2 askerin cansız bedeni nehirden çıkarıldı. Helikopterde bulunduğu belirtilen 1 askeri ise arama çalışmaları sürüyor.

Alman Hava Kuvvetlerinden bir sözcü, öğle saatlerinde basına yaptığı açıklamada, düşen helikopterin Alman Silahlı Kuvvetlerinde pilotları eğitmek için kullanıldığını ve helikopterin alçak irtifa uçuş tatbikatı için havalandığını bildirmişti.

Kazanın nasıl meydana geldiği ve diğer sorulara ilişkin ayrıntıların Alman ordusuna bağlı genel uçuş güvenliği birimi uzmanlarının soruşturmasının ardından netleşeceği bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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