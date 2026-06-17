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Almanya'da akülü scooter parkura daldı: Bisikletçiler birbirine girdi

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Almanya'da Saarland Trofeo Juniors bisiklet yarışını izleyen yaşlı bir kadın, akülü scooterıyla parkura dalarak 17 yaşındaki Hollandalı bisikletçi Paul Vriesman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme düşüşler yaşandı, genç bisikletçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Almanya'da yaşlı bir kadının akülü scooter'ı parkura dalıp bir bisikletçiye çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

Almanya'da pazar günü düzenlenen Saarland Trofeo Juniors bisiklet yarışını izleyen yaşlı bir kadın, yarışın dördüncü ve son etabında akülü scooterıyla parkura daldı. Bir bisikletçi manevra yaparak çarpışmadan kurtulmayı başardı ancak 17 yaşındaki Hollandalı bisikletçi Paul Vriesman scooter'ın çarpmasıyla takla atıp yere düştü. Arkadan diğerlerinin de gelmesiyle çok sayıda bisikletçi birbirine girerek peş peşe yere düştü. Genç bisikletçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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