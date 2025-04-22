Alman Vatandaşlarını Dolandıran 7 Şüpheli Tutuklandı

Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Organize şekilde kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen ve Almanya'da 46 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını organize şekilde dolandıran şüphelilerin, 46 ayrı suç olayında haksız kazanç sağladıkları, toplam 2 milyon 850 bin Euro paranın bir kısmını Türkiye'deki şüphelilere aktardıkları belirlendi. Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çeteye yönelik İstanbul, İzmir ve Sakarya'da 19 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B. ve A.E.A. 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Hakimlikçe 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, diğer şüpheliler hakkında ise 'konutu terk etmemek' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.