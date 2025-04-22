Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor

Bir bardak suyun maliyetini duyan kulaklarına inanamıyor

Alman Vatandaşlarını Dolandıran 7 Şüpheli Tutuklandı

Alman Vatandaşlarını Dolandıran 7 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Organize dolandırıcılık yapan ve kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheli, yürütülen soruşturma sonucunda tutuklandı.

Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Organize şekilde kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen ve Almanya'da 46 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını organize şekilde dolandıran şüphelilerin, 46 ayrı suç olayında haksız kazanç sağladıkları, toplam 2 milyon 850 bin Euro paranın bir kısmını Türkiye'deki şüphelilere aktardıkları belirlendi. Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çeteye yönelik İstanbul, İzmir ve Sakarya'da 19 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B. ve A.E.A. 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Hakimlikçe 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, diğer şüpheliler hakkında ise 'konutu terk etmemek' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.