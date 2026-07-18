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Polis ekiplerine zorluk çıkartan alkollü sürücü kafasını otobüs durağına vurdu: "Yanıyorum, su verin. Ben teslim olmaya geldim"

Polis ekiplerine zorluk çıkartan alkollü sürücü kafasını otobüs durağına vurdu: 'Yanıyorum, su verin. Ben teslim olmaya geldim'
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Eskişehir'de alkollü sürücü, polisin alkolmetre testini reddedip direnince biber gazı ile müdahale edildi. Şahıs kafasını otobüs durağına vurdu, yakınları basın mensuplarına saldırdı.

Eskişehir'de polis ekiplerine zorluk çıkaran ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden alkollü sürücüye biber gazı ile müdahale edildi. Sokağı birbirine katan şahıs, "Yanıyorum, su verin. Ben teslim olmaya geldim adam mısınız lan" diyerek kendi kafasını otobüs durağına vurdu.

Olay, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte tehlikeli seyreden 26 AOT 969 plakalı otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Araçtan indirilen ve alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, polis ekiplerinin alkolmetre testini reddederek zorluk çıkardı. Çevredekilere ve polislere bağırarak, "Ben teslim olmaya geldim, adam mısınız lan" şeklinde sözler sarf eden şahsa biber gazı ile müdahale edildi . Taşkınlıklarına devam eden şahıs, daha sonra hızını alamayarak kendi kafasını çevrede bulunan bir otobüs durağına vurmaya başladı.

Şahsın yakınları İHA muhabirine küfür ve tehditler yağdırdı

Polis ekiplerine direndiği sırada, "Yanıyorum, su verin" diyerek bağıran şahsa, olay yerine sonradan gelen yakınları müdahale etti. Şahsın yakınları, biber gazının etkisinde olan şahsın yüzüne ve başına su döktü. Bu esnada olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini fark eden şahsın yakınları, basın mensubuna küfür ve tehditler yağdırdı. Şahıslardan bir tanesi, basın mensuplarının çekim yapmasına su bidonu ile engel olmaya çalıştı. Ekip aracına zorla bindirilen alkollü şahıs, hakkında gerekli işlemlerin yapılması için hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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