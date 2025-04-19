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Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanan Genç Aksaray'da Yakalandı

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Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan 24 yaşındaki sürücü M.A. 27 bin 978 lira ceza aldı. Araç ruhsat sahibi annesine de 18 bin 710 lira ceza kesildi. Toplam ceza 46 bin 688 lira olarak belirlendi.

Aksaray'da alkollü araç kullandığı için ehliyeti daimi iptal edilen genç, bu kez hem alkollü hem de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Sürücüye ve ruhsat sahibi olan annesine direksiyon toplam 46 bin 688 lira ceza kesildi.

Olay Aratol Bahçeli Mahallesi Aratol Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine 68 EA 704 plakalı otomobili durduran İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, araç sürücüsü M.A.'yı (24) ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Sürücü M.A.'nın aday sürücü olduğu dönemde alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi olarak iptal edildiğini belirleyen trafik ekipleri sürücüyü alkol kontrolünden de geçirdi. Alkol metreye üfleyen ehliyetsiz sürücü 1.17 promil alkollü çıktı.

Sürücüye ceza işlemi başlatan ekipler sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 27 bin 978 lira ceza keserken, araç ruhsat sahibi olan annesine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 18 bin 710 lira olmak üzere toplamda 46 bin 688 lira para cezası kesti.

Araç olay yerine çağırılan sürücünün yakınına teslim edilirken, üst araması yapılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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