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Bilecik'te Alkollü Tır Şoförü Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Bilecik'te Alkollü Tır Şoförü Otomobile Çarptı: 3 Yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tır, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Tır sürücüsünün 0.34 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu ve 25 bin TL para cezası uygulandı.

Bilecik'te seyir halindeki tırın önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Tır sürücüsünün 0.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza; dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir - Bozüyük kara yolunda seyir halindeki Bahadır N. idaresindeki 81 ACU 883 plakalı otomobile arkasından gelen Murat K. idaresindeki 34 ZFP 62 plakalı tır çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 81 ACU 883 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kübra Y., Fatma Esma Y. ve Zeynep Zümra Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yapılan ölçümde 0.34 promil alkollü olduğu tespit edilen tır sürücüsünün belgesine 6 ay süreyle el konularak 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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