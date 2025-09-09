Alkollü Sürücüye Ceza, Kadın Polis Memurundan Gazeteciye Hakaret

Aksaray'da direksiyon başında alkollü yakalanan sürücüye ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konulurken, yanındaki kadın polis memuruna "İşlem yapmayın" dese de cezadan kurtulamayınca işini yapan gazeteciye hakaret ve küfretti.

Olay Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, yasal sınırın 3 katı üzerinde alkol alıp şehrin merkezindeki en işlek caddesinde 68 AFJ 204 plakalı otomobiliyle trafiğe çıkan Yavuz K. (53), cadde üzerinde polis ekiplerinin şüphesi üzerine durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü trafik ekiplerince alkol muayenesinden geçirilirken, sürücü 1.50 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri yasal ve adli işlem başlatırken, sürücünün yanında yolcu olarak bulunan bir kadın elindeki telefonla polis memuruna gelerek, "İşlem yapmayın gözünüzü seveyim" deyip olayın görmezden gelinmesini istedi. Kulağındaki telefonla konuştuğu kişiyi polis memurlarıyla konuşması için aracı yapmak isteyen kadın polis memurunun telefon görüşmesini reddetmesi üzerine olay yerinde görüntü geçen gazeteciye tepki gösterdi. Alkol alıp trafiğe çıkarak hem kendi hem de trafikteki tüm insanların canını hiçe sayan sürücüyü savunan kadın, gazetecinin basın mensubu olduğunu, işini yaptığını söylemesine rağmen, "Sen işini yapıyorsan başka yerde yap. Resim almaya hakkın yok senin. Geri zekalı, şerefsize bak" diyerek bağırdı. Alkollü sürücünün yönlendirmesi ile kadın araca bindirilirken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira ceza kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edilirken, sürücü hakkında başlatılan adli işlem gereği gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY