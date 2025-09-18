Alkollü Sürücüye 9 Bin TL Ceza ve 6 Ay Ehliyet İptali

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yapılan kontrolde 0,69 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ehliyetini teslim edip hastanede kan testi yaptırma hakkını kullanmak istediğini söyledi. İfadesi için polis merkezine götürülen Yasin D.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alındı.

Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. 07 ARM 138 plakalı aracıyla çevreyolu istikametine giden Yasin D., Sally Ç.'nin kullandığı 07 BYU 638 plakalı otomobille çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Tarafların anlaşamaması üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan alkol kontrolünde Yasin D.'nin 0,69 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetinin alınmasının kendisi için sorun olmayacağını ve şoförünün kendisini götüreceğini belirten Demir, "Hastanede kan verme hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Polis ifadesini verdikten sonra hastaneye gidebileceğini söyleyince "Bir saat sonra hastaneye gidersem üzerine 15 promil ekleme yapılacak" diyerek talebini yineledi. Ekiplerce önce hastaneye götürülerek kan örneği alınan Yasin D., ardından ifade işlemleri için karakola götürüldü. Yasin D.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA