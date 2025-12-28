Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooter ile seyir halindeyken yoldaki çukurdan kaçmak isteyen alkollü sürücü devrilerek yaralandı. Sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu belirlenirken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şelale Mahallesi 3097 Sokak'ta, Şavlak mevkiinde Irmak Halı Saha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şavlak istikametinden Yukarı Pazarcı Mahallesi yönüne ilerleyen Celalettin B.'nin kullandığı elektrikli scooter, yol içerisindeki çukurdan kaçılmak istendiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Baysal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Celalettin B.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA