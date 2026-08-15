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Eskişehir'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı, 25 Bin TL Ceza

Eskişehir'de Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı, 25 Bin TL Ceza
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Eskişehir'de alkollü bir sürücünün kontrolündeki motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada sürücü ve kasksız yolcu yaralandı. Polis, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetini daimi olarak iptal etti ve 25 bin TL para cezası kesti.

Eskişehir'de alkollü sürücünün idaresindeki motosikletin kontrolden çıkması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücüye 25 bin TL ceza yazıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Uğur Mumcu Parkı'nın yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.C.K. isimli şahsın idaresindeki 16 BZP 923 plakalı motosiklet, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp refüje girdi. Sürücü ve arkasında kasksız olarak taşıdığı yolcu, motosikletten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ciddi bir durumunun olmadığını belirten sürücü hastaneye gitmedi. Yolcu ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ayrıca sürücüye alkollü araç kullandığı için 25 bin TL ceza yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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