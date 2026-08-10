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Alkollü Kamyonet Şoförü Kazada Eşini Yaraladı

Alkollü Kamyonet Şoförü Kazada Eşini Yaraladı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan sürücünün eşi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan sürücünün eşi yaralandı. Yapılan kontrolde 2,64 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsüne 25 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Aleyna A. idaresindeki 34 FYU 098 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Hacı E. Ç'nin kullandığı 42 BFE 008 plakalı kapalı kasa kamyonet arkadan çarptı. Kazada, kapalı kasa kamyonette yolcu olarak bulunan ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen Eylül Ç. yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu

Kazanın ardından Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, kapalı kasa kamyonet sürücüsü Hacı E. Ç'nin 2,64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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