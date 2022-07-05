Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Olay, gece saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzeri Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Caddesi istikametine seyreden İ.Y. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon başında yolcuyla tartışmaya girmesi üzerine işçi servisiyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tartışma nedeniyle fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü İ.Y.'nin trafik polisleri tarafından alkollü araç kullandığı tespit edilmesi üzerine sürücü belgesine 6 ay el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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