Alkollü sürücünün kullandığı araç bariyerlere çarparak takla attı: 1 yaralı

KİLİS - Kilis- Gaziantep karayolunda alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D.Ç'nin kullandığı 01 US 012 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesiyle bariyerlere çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü D.Ç. ağır şekilde yaralanırken, takla atarak durabilen araç hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi. Sürücü D.Ç'nin alkollü olduğu tespit edildi.