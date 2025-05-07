Alkollü Sürücünün Kontrolündeki Araç Kaldırıma Çarptı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma sonra da alışveriş merkezi önündeki saksılara çarptı. Yaralananın olmadığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.10 sıralarında Gölhisar ilçesi Çeşme Meydanı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sena N.K. idaresindeki 15 ADK 317 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonra da yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp saksılara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.N.K.'nin yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çarpması ve savrularak yolun karşısına geçmesi yer aldı.

"Ses duydum çıktım baktım kaza olmuş"

Olay anında iş yerinde hazırlık yapan İbrahim Ergün, "Sabah müşteriler için çorba hazırlarken dışarıdan bir ses duydum. Daha sonra dışarı çıkıp baktığımda bir kadının otomobiliyle kaldırımdaki saksıya vurduğunu gördüm. Hemen koşarak yanına gittim ve müdahalede bulunarak araç dışına çıkardım. Daha sonra ambulansa ve polise haber verdik. Çok şükür arkadaşta herhangi bir yaralanma olmadı. Daha sonra hanımefendi polis ekipleri ile buradan ayrıldı. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz kimsenin başına böyle bir olay gelmez" dedi. - BURDUR