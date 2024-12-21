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Alkollü Sürücünün Kazası Kamerada: 1 Yaralı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü sürücünün sebep olduğu kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü refüje çarparak önündeki araca ve ardından aydınlatma direğine vurdu. Kazada bir kişi yaralandı.

Alkollü sürücünün yaptığı kaza kamerada... Refüje ve önünde seyreden araca çarptı: 1 yaralı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, aracın kontrolünü kaybederek önce refüje ardından önünde seyreden otomobile çarptı. Kaza neticesinde 1 kişi yaralandı. Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 06.50 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak mahallesi Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinden Yusufça istikametine seyir halinde olan Mehmet F Ö. idaresindeki 20 AIP 384 plakalı Volkswagen marka otomobil Sanayi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje ardından önünde seyreden İsmet A. idaresindeki 15 AAE 838 plakalı Opel marka otomobile vurup yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Opel marka otomobil ise çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazada 15 AAE 838 plakalı Opel marka otomobilde yolcu olarak bulunan Fidan İ. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan İ. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan 1.12 promil olduğu tespit edilen Mehmet F.İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Alkollü Sürücünün Kazası Kamerada: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDEF AKSOY - 3.Sayfa
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