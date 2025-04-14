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Alkollü Sürücünün Kazadaki Savunması: 'Ağzımıza İki Damla Bir Şey Koyduk'

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Nevşehir'de meydana gelen kazada alkollü sürücünün yaptığı ilginç savunma, çevredeki vatandaşları şaşırttı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sürücünün alkol testi sonucunun 163 promil çıktığı bildirildi.

Kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birisi, "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak" savunması yaparken, aynı sürücünün yakınları da polislerden şoför değiştirme talebinde bulundu.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Niğde Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre A. kullandığı 50 ACT 683 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kavşaktan dönerken Ali. Ö.'nün kullandığı 50 ADU 855 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza karışan sürücülerden Emra A., "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak" diye kendisini savundu. Aynı sürücünün yakınları da polisten, "Arabamız kaskolu, sürücüyü başka biri gösterelim" talebinde bulundu. Polisin talebi reddetmesi üzerine iki sürücü arasında laf kavgası çıktı. Polis ekipleri sürücüleri sakinleştirirken kazada yaralanan 1 sürücü ve 3 yolcu kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücülere yapılan alkol testinde Emre A.'nın 163 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü belgesine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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