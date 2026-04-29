Alkollü sürücünün aracından sahte içki çıktı

Alkollü sürücünün aracından sahte içki çıktı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan denetimde 1.64 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün aracından şişeler içinde el yapımı sahte içki, bıçak ve fişek ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan denetimde 1.64 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün aracından şişeler içinde el yapımı sahte içki, bıçak ve fişek ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Araç sürücüsü A.A.'nın yapılan kontrolde 1.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramalarda içinde çok sayıda sahte el yapımı içki olduğu değerlendirilen şişeler, 4 adet bıçak ve 4 adet 6.35 mm fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/3 maddesi ile 5607 ve 6136 sayılı Kanunlar kapsamında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
