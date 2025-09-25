Haberler

Alkollü Sürücünün Aracı Takla Attı, İki Genç Yaralıları Kurtarmaya Çalıştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolündeki otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Olay yerinde bulunan iki genç, yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 Karayolu'nda alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. O sırada şans eseri yoldan geçen iki kişi kazayı fark ederek bölgeye koştu. Araç içerisinde kanlar içerisinde kalan ve metrelerce uzağa savrulan iki yaralı için seferber olan gençler, o anları saniye saniye kaydetti.

Kaza, Adapazarı-Mudurnu D-140 Karayolu Bedilkadirbey kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 0.53 promil alkollü olduğu öğrenilen E.D. idaresindeki 54 DG 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Defalarca takla atan araç, tarlaya uçtu. O sırada yoldan geçen iki genç, kazayı fark ederek fenerleriyle olay yerine koştu. Araç içinde kanlar içinde kalan bir yaralıya ulaşan gençler, başka yaralı olup olmadığını kontrol ettikleri sırada, metrelerce uzakta yerde yatan ikinci kişiyi de fark etti. Bir yandan yaralılara müdahale etmeye çalışan gençler, diğer yandan yaşananları kaydetti. Görüntülere yansıyan anlarda, araçta bulunan yaralının, "En son 4 kişiydik" sözleri dikkat çekti. Bu ifade üzerine ekipler bölgede üçüncü bir yaralı ihtimaline karşı geniş çaplı arama yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü E.D. ile yanında yolcu olarak bulunan F.Ç., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
