Alkollü Sürücü Yolcu Durağına Daldı

Tekirdağ Çorlu'da polis tarafından durdurulmaya çalışılan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcu durağına çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Tekirdağ Çorlu'da polisin 'dur' ikazına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu durağına daldı.

Kaza, gece yarısı Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik polisi, santral mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Aracın devam etmesi üzerine kovalamaca yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolcu durağına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yolcu durağı ve otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü A.Ö.'nün 3,00 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Daha önce de alkolden sürücü belgesini kaptırdığı belirlenen A.Ö.'nün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
