Haberler

Motosiklet sürücüsü hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı

Motosiklet sürücüsü hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik polisleri, alkollü sürücüyü durdurdu. 0.99 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza kesildi. Motosikletteki yolcu ise polislere hakaret ederek saldırmaya çalıştı, ekipler durumu kontrol altına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik polislerinin durdurduğu alkollü sürücü ve arkadaşı ekiplere zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında ekipler 16 BCH 223 plakalı motosikleti durdurarak sürücü Mustafa K.'ye (30) alkol testi yapıldı. 0.99 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Motosikletin arkasındaki yolcu A.A. (29) da polis ekiplerine hakaretler edip saldırmaya başladı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolcuyu etkisiz hale getirdi. Ekiplere zorluk çıkartıp "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim ne diyorsun dayı. Yapıştıracak cezayı bitecek bu iş" diyerek tepki gösteren yolcu ve sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title