Alkollü Sürücü Trafikte Tartıştığı Yayaları Ezdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü kamyonet sürücüsü, tartıştığı iki yayayı ezerek yaraladı. Olay sonrası sürücü kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, trafikte tartıştığı iki yayayı ezerek yaraladı.

Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen kamyonet şoförü iki yaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kamyonet sürücüsü, iki kişiyi ezerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşları çevre hastanelere kaldırırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
