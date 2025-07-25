Alkollü Sürücü Trafik Ekiplerine Yanlış Beyanda Bulundu

Alkollü Sürücü Trafik Ekiplerine Yanlış Beyanda Bulundu
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Konya'da alkollü sürücü, trafik ekiplerine alkolü olmadığını iddia etti ancak yapılan kontrolde 0.88 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Konya'da trafik ekiplerine alkollü olmadığını söyleyen sürücü alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şekilde 42 AOY 900 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçen İ.B., aracıyla tehlikeli hareketlerde bulunması üzerine trafik ekipleri tarafından durduruldu. İ.B., alkolmetreye üflemeyi reddederken ekiplerin çabası sonrasında üflemeyi kabul etti. Alkollü olmadığını söyleyen İ.B.'nin yapılan kontrolde 0.88 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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