Alkollü sürücü polisten kaçarken ağaca çarptı - Haberler

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Alkollü sürücü polisten kaçarken ağaca çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü sürücü polisten kaçarken ağaca çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bekçi ve polislerin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç, kovalamaca esnasında ağaca çarptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bekçi ve polislerin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç, kovalamaca esnasında ağaca çarptı.

Gece yarısı Cemaliye Mahallesi'nde bulunan Borsa Meydanı'nda bekçilerin 'dur' ihtarında bulunduğu panelvan minibüs sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti. Polisin takibe aldığı araç tüm ikazlara rağmen kaçmaya devam eti. Ekipleri alarma geçiren panelvan araç, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonrası Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkiinde ağaca çarparak kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü K.H.'nin yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edildi. Kazada park halindeki başka bir araç da hasar görürken, hakkında işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Tragger Bekçi Çorlu 3. Sayfa Haberler

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