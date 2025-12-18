Ordu'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalama sonucu yakalandı

Ordu'da, uygulama noktasında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Gülyalı ilçesinde bulunan uygulama noktasında 52 AV 722 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü uygulama noktasından kaçtı. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı. Altınordu ilçesinde bazı sivil ve polis aracına çarpan kamyonet tekrarlanan 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş açıldı. Arka lastikleri patlayan ve kaçmaya devam eden kamyonet sürücüsü, çok sayıda polis ekiplerinin kovalaması sonucu Karşıyaka Mahallesi'nde bir sokakta sıkıştırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU