Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nusratiye Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. Silahtarağa Mahallesi yönünden Çimen 2. Kümeevler istikametine seyreden Ç.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Ç.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ç.D.'nin trafik polisi tarafından yapılan alkol muayenesinde 3.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.